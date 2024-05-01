"شوبير أنقذنا وانتقاد موديست ليس في محله".. كولر يعلق بعد الفوز على الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن سعادته بالفوز على الإسماعليي 2-1 في المباراى التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء في الجولة الـ 20 من بطولة الدوري.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة ""بدأنا جيدًا ، ضغطنا بشراسة على الإسماعيلي، وكان بإمكاننا التقدم في الشوط الأول بهدفين أو ثلاثة أهداف ".

وأكمل " لم نأخذ الأمور بجدية في الشوط الثاني لاستسهال المباراة وعندما لعبنا بجدية سجلنا الهدف الثاني المشكلة أننا في بعض الأحيان نمنح المنافس الفرص في الدخول لأجواء ومنافستنا في المباريات".

وحول تقيمه لمصطفى شوبير وموديست قال "مصطفى شوبير تمكن من إنقاذ فرصة محققة،أما موديست فبعض الانتقادات الموجهة له ليست في محلها، اللاعب قدم أداءً جيدًا في بعض المباريات ونفذ التعليمات المطلوبة منه، واليوم لم أستطع تقييمه جيدًا لظروف المباراة".

وأشار كولر إلى أنه سعيد بعودة 7 لاعبين مصابين بعد غياب، وهو ما يزيد من التنافس بين الجميع.

وأنهى " أغلقنا ملف مباراة الإسماعيلي، وتركيزنا كبير على مواجهة الجونة التي تمثل لنا أهمية كبيرة في الوقت الراهن".