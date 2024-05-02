قيمة الغرامة الموقعة على أفشة في الاهلي بعد أزمته مع كولر

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن قيمة الغرامة المالية الموقعة على محمد مجدي أفشة لاعب النادي الاهلي عقب ازمته مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

واستبعد كولر المدير الفني لفريق الاهلي لاعبه مجدي أفشة من مباراة الإسماعيلي، بسبب ما بدر منه خلال لقاء مازيمبي الكونغولي، في الدور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وقال شبانة في تصريحات تليفزيونية: “الأحمر وقع عقوبة مالية على أفشة وقدرها 300 ألف، تم خصمها من مستحقاته المالية مع استبعاده من لقاء الإسماعيلي”.

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وتابع شبانة: “الاهلي ضاعف العقوبة ضد لاعبه بعد أزمته مع مدربه السويسري كولر”.

وعن مشاركة محمد الشناوي أوضح: “حارس الأحمر لن يكون جاهزا في لقاء الأهلي ضد الجونة، ومن الوارد مشاركته بعد هذه المباراة وتجهيزه لنهائي إفريقيا”.

وواصل: “من الصعب الجزم بمشاركة الشناوي أمام الترجي في ظل تألق مصطفى شوبير، الذي يسير بشكل جيد مؤخرا”.

واختتم: “ميشيل يانكون مدرب حراس الاهلي يرفض فكرة التعاقد مطلقا مع محمد صبحي حارس الزمالك، وكل ما يشاع عن التفاوض معه كلام وكلاء لاعبين يتم نشره في الإعلام فقط”.