بحسب ترتيب الدوري.. من يشارك في السوبر السعودي بعد تأهل الهلال والنصر؟

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ونظيره النصر، إلى كأس السوبر السعودي، بشكل رسمي، بعد الوصول إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

واستطاع الهلال أن يتأهل إلى نهائي كأس الملك بعد أن أطاح بنظيره الاتحاد، بهدفين مقابل هدف، في الدور نصف النهائي.

فيما فاز النصر على نظيره الخليج، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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ويُشارك في بطولة كأس السوبر السعودي، حامل لقب دوري روشن ووصيفه، بالإضافة إلى بطل كأس الملك ووصيفه.

ومع تأهل الهلال لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في ظل تصدره لجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فإنه سوف يشارك صاحب المركز الثالث في كأس السوبر.

كما أنه مع تأهل النصر إلى نهائي كأس الملك، وكونه يتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين حاليًا، فإنه سيشارك صاحب المركز الرابع بدلًا منه.

ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من كأس السوبر السعودي في الصين خلال الفترة من 14 إلى 17 أغسطس المقبل.