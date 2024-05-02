محمد صبحي  يفجر مفاجأة بشأن اعتزاله ويهاجم الحكام

ياسر رشاد - القاهرة - فجر محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق مفاجأة مدوية بشأن اعتزاله اللعب رغم قدرته الفنية والبدنية على الاستمرار في الملاعب.

وقال محمد صبحى حارس مرمى منتخب مصر والنادى الإسماعيلي السابق في تصريحات لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي:

أجبرت على اعتزال كرة القدم ، وكان لدي وعد من ايهاب جلال اني اكمل مع الفريق وكنت جاهز فنيا وبدنيا للمشاركة أساسيًا في حراسة الاسماعيلي .

وأكد صبحي أن هناك خللا في حراسة مرمى الاسماعيلي والاستقرار كان في وجودى حارسا للفريق مثلما هناك ثبات في تشكيل الاهلى بوجود محمد الشناوي .

وقال صبحي انه آن الآوان ان يكون لي دور داخل النادي الاسماعيلي بعد اعتزالي والعمل على تعديل وضيعة الفريق .

واشاد صبحي بمستوى حارس الأهلي مصطفى شوبير مؤكدا انه لولا تألق الحارس مصطفى شوبير لما حقق الأهلى الفوز على الاسماعيلي في مباراة اليوم فمصطفى شوبير حارس مرمى قائد في الملعب ويمتلك شخصية .

تابع بأن الفريق الذي يرغب في تعديل موقفه بجدول الدوري يجب عليه القتال من أجل الفوز بالمباريات، لافتا إلى أن الاسماعيلي فرط في تحقيق فوز كان ممكنا على حساب الاهلى اليوم .

واوضح صبحي أن الإسماعيلي يصل كثيرا إلى مرمى منافسيه ، لكن متى سيسجل لاعبيه الأهداف، م"كدا أن احمد عادل عبدالمنعم حارس الإسماعيلي واجه سوء توفيق أمام الأهلى وكان عليه التركيز في التصدى لبعض الكرات.

وانتقد صبحي عشوائية دفاع الاسماعيلي مؤكدا انها كانت سببا رئيسيا في تسجيل بيرسي تاو هدفا في شباك أحمد عاد.

وقال صبحي أن إيهاب جلال ما زال يبنى فريقا للإسماعيلي ويعمل في وضع صعب والجماهير عليها تفهم هذا الموقف الذي لا يليق بقيمة النادي.

وأتم بأن الحكام يتسببون فى مشاكل للاعبى النادى الاسماعيلي ويخرجونهم عن شعورهم بسبب بعض القرارات الخاطئة خلال المباريات.