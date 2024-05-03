الليلة..الاتحاد السكندري يستضيف البلدية في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري نظيره فريق بلدية المحلة مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب إستاد الأسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة، بينما يأتي بلدية المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.

وتلقي فريق بلدية المحلة هزيمة قاسية من نظيره زد بنتيجة 3-0 في الجولة الماضية، فيما سقط أيضا الاتحاد السكندري أمام الجونة بنتيجة 2-1.

موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد بلدية المحلة

وتنطلق صافرة مباراة الاتحاد السكندري ضد بلدية المحلة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري ضد بلدية المحلة

وتذاع مباراة الاتحاد وبلدية المحلة بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الوحيد للقاءات الدوري.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين والتي أقيمت على إستاد غزل المحلة أنتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.