الإسماعيلي يغلق ملف الهزيمة من الأهلي ويستعد لمواجهة فاركو

ياسر رشاد - القاهرة - طالب إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي الإسماعيلي من لاعبيه غلق ملف الهزيمة من الأهلي بشكل نهائي والتركيز في الفترة القادمة.

وعبر جلال عن رضاه بشكل تام عن المستوى الذي ظهر عليه لاعبي الفريق في المباراة أمام الأهلي وطالبهم بمواصلة تقديم أداء جيد في المبارايات القادمة ، ورض المدرب معاقبة لاعبيه بعد الإخفاق أمام المارد الأحمر.

ويبدأ الإسماعيلي اليوم التحضير لمواجهة فاركو قبل اللقاء الذي يجمع بينهما مساء يوم السبت القادم بملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويعمل جلال على تصحيح أخطاء لاعبي الفريق قبل مواجهة فاركو بشكل جيد من أجل العودة إلى طريق الإنتصارات عبر بوابة فاركو يوم السبت.

وطالب جلال الجهاز المساعد معه بتحضير اخر ثلاث مواجهات لفريق فاركو من أجل التحضير للقاء والوقوف على نقاط قوة وضعف الفريق المنافس .

ومن جانبه، تحدث حمد إبراهيم حمد إبراهيم المدرب العام للفريق عن عن الخسارة من الأهلي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال حمد : "النتيجة لا ترضينا ولولا تألق مصطفى شوبير لكانت الأمور تغيرت، واجهنا سوء توفيق كبير خلال مباراة اليوم وبأمر الله يحالفنا الحظ في المباريات المقبلة".

وأتم: "أغلقنا مباراة الأهلي ونبدأ التركيز الآن على مباراة فاركو المقرر لها السبت المقبل".