سيدات الأهلي يواجهن الأنابيب الكيني بنصف النهائي بطولة إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي اليوم الجمعة مع نظيره فريق الأنابيب الكيني، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام في ضيافة النادي.
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وتنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم، على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي لمواصلة الانتصارات والتأهل إلى المباراة النهائية.
وتحدث إبراهيم فخر الدين، المدير الفني مع اللاعبات صباح اليوم حول أهمية المباراة وضرورة التركيز وعدم ارتكاب الأخطاء لتحقيق الفوز وبلوغ النهائي.
وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد فاز على فريق الكحول الإثيوبي في البطولة الإفريقية بنتيجة 3-0.