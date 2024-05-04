كاف يخطر الزمالك بحكام مباراة نهضة بركان بذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة نهضة بركان في ذهاب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة يوم 12 مايو الجاري في المغرب.

ويتكون طاقم التحكيم من، الكيني بيتر واويرو كاماكو حكماً للساحة، ويعاونه مواطنيه جيلبرت كيبوكيتش شيرويوت و ستيفن إليزار أونينجو مساعدين، والبوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا حكماً رابعاً.

ويتواجد التونسي هيثم قيراط كحكم للفيديو، ويعاونه الجنوب أفريقي توم أبونجيل و الزامبية ديانا شيكوتيشا.

واختار "كاف" الجيبوتي محمد ياسين يونس مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام الصومالي علي محمد أحمد.

جدير بالذكر أن مباراة إياب نهائي الكونفدرالية ستقام يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.