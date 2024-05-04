المقاولون العرب يفوز على أسيوط بثلاثية في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - أنتصر فريق المقاولون العرب مواليد 2005 على فريق أسيوط بثلاثية مقابل هدف، أحرزها محمد وليد وسعد عبد القادر و محمد رفعت هدف لكل منهما ، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب المقاولون العرب ، لبطولة دورى الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024.

الجهاز الفني لفريق المقاولون لمواليد 2005:

يقود الفريق المدير الفني الكابتن عبد العزيز مصطفي (زيزو) والكابتن محمد فوزي مدرب الفريق و الكابتن أحمد صابر مدرب حراس المرمى والكابتن نادر نشأت مخطط أحمال و الكابتن هاني عدلي إداري الفريق والكابتن أحمد هشام أخصائي إصابات الملاعب.