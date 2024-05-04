الأهلي يضرب الجونة بثلاثية في الدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش

تصوير - أسامة عبد النبي

انتهت مباراة الأهلي والجونة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي على الجونة بنتيجة 3-0 في استاد القاهرة الدولي.

سجل هدف الأهلي الأول، إمام عاشور في الدقيقة 37.

سجل هدف الأهلي الثاني، محمود متولي في الدقيقة 62.

سجل هدف الأهلي الثالث، كهربا في الدقيقة 80.

وبهذا الفوز، احتل المارد الأحمر المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما احتل الجونة المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

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