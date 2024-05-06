الإسماعيلي يجهز "الشيخ" و"بيومي" لمواجهة الداخلية

ياسر رشاد - القاهرة - يبدأ الإسماعيلي لخوض مواجهة الداخلية في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين عصر يوم الخميس المقبل بالإسماعيلية ببطولة الدوري الممتاز.

وطالب إيهاب جلال المدير الفني من لاعبي الفريق بضرورة مواصلة الإنتصارات عقب الفوز على فاركو من أجل عدم التعرض للضغوط والمعاناة من شبح الهبوط مثل الخمس المواسم الماضية .

ويعمل جلال خلال الفترة الحالية على دراسة نقاط قوة وضعف فريق الداخلية من أجل التركيز عليها واستغلالها في المباراة القادمة .

وكشف الدكتور هشام مصطفى، رئيس الجهاز الطبي بالاسماعيلي عن إصابة الثنائي أحمد الشيخ و محمد بيومي بشد في العضلة الخلفية.

وقال طبيب الفريق: "الشيخ وبيومي سيخضعان لفحوصات طبية خلال ساعات للاطمئنان على حالتهما الصحية".

وعلى جانب اخر، كلف مجلس إدارة النادي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن ، أبو طالب العيسوي نجم الإسماعيلي السابق بالسفر إلى كوت ديفوار، لبدء رحلة كشافية لانتقاء اللاعبين الموهوبين فى مختلف المراكز من أجل ضمهم للقلعة الصفراء.

وأبرم المجلس في وقت سابق التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى اكتشاف المواهب بالقارة السمراء، للبحث عن لاعبين بالطريقة الصحيحة لدعم كافة فرق النادى بعناصر متميزة.

ويحضر أبو طالب، أثناء وجوده في كوت ديفوار، دورة للأكاديميات يشارك بها عدة أندية إفريقية ويتابعها عدد من كشافي الأندية الأوروبية.