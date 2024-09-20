شكرا لقرائتكم خبر عن هانيا الحمامى تتأهل لنصف نهائى بطولة باريس للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهلت البطلة المصرية هانيا الحمامى لاعبة وادى دجلة، إلى الدور نصف نهائى بطولة باريس المفتوحة للاسكواش، والتى تقام فى فرنسا خلال الفترة بين 15 إلى 21 سبتمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار، كواحدة من أهم بطولات الاسكواش فى الموسم الجديد 2024-2025.

وفازت هانيا الحمامى على مواطنتها المصرية فيروز أبو الخير فى الدور ربع النهائى بنتيجة 3-2، فى مباراة استغرقت68 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-2, 11-13, 11-9, 11-8.

بينما خسر طارق مؤمن أمام النيوزيلندى بول كول بنتيجة 3-1، فى مباراة استغرقت 58 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 10-12, 11-2, 11-8.

وكان الثنائى المصرى نور الشربينى المصنفة العالمية الأولى لسيدات الاسكواش، وعلى فرج المصنف الأول عالمياً للرجال، قد توجا بلقب بطولة باريس التى انطلقت فى نسختها الأولى خلال الموسم الماضى.

وشهدت البطولة مشاركة 22 لاعباً ولاعبة من مصر، بواقع 10 لاعبين فى منافسات الرجال، و12 لاعبة فى منافسات السيدات جاءوا كالتالي:

10 لاعبين فى منافسات الرجال وهم: على فرج، كريم عبد الجواد، على أبو العنين، يوسف سليمان، مصطفى عسل، محمد الشربينى، مازن هشام، طارق مؤمن، فارس الدسوقى، يوسف إبراهيم.

12 لاعبة فى منافسات السيدات وهم: نور الشربينى، مريم متولى، روان العربى، سلمى هانى، زينة ميكيوى، هنا معتز، هانيا الحمامى، فيروز أبو الخير، هنا رمضان، فريدة محمد، ندى عباس، نوران جوهر.