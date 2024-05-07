الأهلي يضرب الاتحاد السكندري برباعية في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري التي أقيمت اليوم الثلاثاء، في اللقاء المؤجل من الجولة 9 بالدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي على الاتحاد بنتيجة 4-1 في استاد القاهرة الدولي.

سجل هدف الأهلي الأول، وسام أبو علي في الدقيقة 28.

سجل هدف الأهلي الثاني، عمر كمال في الدقيقة 32.

سجل هدف الأهلي الثالث، عمر كمال في الدقيقة 42.

سجل هدف الاتحاد، بواتينج في الدقيقة 58.

سجل هدف الأهلي الرابع، كهربا في الدقيقة 65.

بطاقة حمراء للاعب الاتحاد مابولولو في الدقيقة 88.

وبهذا الفوز، رفع المارد الأحمر رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما احتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

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