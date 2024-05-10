الامارات | مونديال الأندية 2025: "فيفا" ينفي فرض روزنامة على روابط الدوريات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم بشدّة إقدامه على فرض الجدول الزمني لكأس العالم للأندية 2025، بعد تهديدات من روابط كرة القدم باتخاذ اجراءات قانونية. وفي رسالة إلى اتحاد الروابط الدولية لكرة القدم (دبليو إل أي) والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو)، أصر السويدي ماتياس غرافستروم، الأمين العام للاتحاد الدولي، على أنهم اجروا مشاورات على نطاق واسع بشأن الروزنامة الدولية الجديدة.

وقال غرافستروم في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس "منذ البداية، نرفض أي اقتراح أو استنتاج مفاده أن فيفا يفرض بطريقة أو بأخرى روزنامة المباريات الدولية على مجتمع كرة القدم دون التشاور الكافي أو بما يتناسب مع "استراتيجية العمل" الخاصة به. ودعت الرابطة العالمية والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) إلى إعادة النظر في الجدول الزمني لمسابقة مونديال الأندية الجديد 2025، تحت طائلة الشروع في إجراءات قانونية.

في رسالة موجّهة في الثاني من مايو الحالي إلى رئيس فيفا جاني إنفانتينو، حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها الخميس، أكدت الرابطة العالمية وفيفبرو أن جدول مسابقات كرة القدم أصبح الآن "خارج التشبّع". وطلبت الرابطة العالمية وفيفبرو من مجلس الاتحاد الدولي إعادة جدولة كأس العالم للأندية وإعادة فتح المناقشات حول الروزنامة الدولية للفترة حتى عام 2030. وقال غرافستروم إن فيفا "مثل أي منظم آخر للمسابقات" و"يتمتع بحقوقه الكاملة في تحديد معايير مسابقاتنا مع احترام الإطار التنظيمي المعمول به".