الامارات | معلق مصري يثير الجدل.. يغني للأهلي "إيه الجول الحلو ده" (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار المعلق المصري طارق الأدوار أثناء تعليقه على مباراة بلدية المحلة والأهلي في الدوري المحلي بعدما قام بالغناء عقب إحراز "الأحمر" هدف الفوز في الوقت القاتل.

وفي الوقت الذي كانت تتجه فيه المباراة للتعادل، أحرز الفرنسي أنتوني موديست الهدف الثاني لمصلحة العملاق القاهري لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 2-1، محولاً تأخره بهدف إلى انتصار ثمين في سباق التقدم إلى صدارة الترتيب.

وتناسى جمهور الأهلي فرحة الانتصار وتداول مقاطع فيديو طريفة تم وضع عليها لقطة غناء طارق الأدور، مقتبساً أغنية "إيه اليوم الحلو ده" للمغني أحمد سعد، وقال: "إيه الجول الحلو دا.. إيه التمريرة الحلوة دي"، معترفاً في النهاية أن صوته سيئ للغاية.

في المقابل تلقى المعلق المصري انتقادات حادة من جماهير الأندية المنافسة التي أكدت أنه يجب أن يكون على الحياد، وليس منطقياً أن يتغنى بهدف الانتصار لمصلحة فريق على حساب آخر في بطولة محلية.