الامارات | العين يطلب رد الدين إلى «النمور»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى العين إلى رد الدين إلى ضيفه فريق كلباء، اليوم، وذلك حين يلتقيه في ختام مباريات الجولة الـ23 لدوري أدنوك للمحترفين الساعة 18:10.

وكان العين قد خسر فرصة المنافسة على لقب الكأس بسبب كلباء، الذي فاز عليه 2-1 في ربع النهائي.

وتحظى المواجهة بأهمية أخرى لفريق العين الذي يستعد للمباراة الأهم له هذا الموسم، حين يُلاقي يوكوهاما مارينوس الياباني، يوم 25 الجاري، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان العين قد خسر مباراة الذهاب بهدف مقابل هدفين، بعدما كان متقدماً بهدف، قبل أن يرد عليه الفريق الياباني بهدفين في الشوط الثاني.

ويهم العين كذلك أن يُحافظ على صورته ضمن دائرة المنافسة على لقب الدوري، رغم أنه ابتعد للمركز الرابع برصيد 39 نقطة، وبفارق كبير يصل إلى 16 نقطة عن الوصل المتصدر.