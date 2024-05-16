الامارات | رمَسة ملاعب

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رمَسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حيرة
حيّر اللاعب الأجنبي إدارة ناديه بمواقفه المتباينة بشأن تمديد عقده مع الفريق، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، فتارة يؤكد موافقته على تمديد عقده وتارة أخرى يؤكد رحيله إلى نادٍ آخر، ليخرج في اجتماعه الأخير مع الإدارة ويؤكد أنه سيحسم موقفه النهائي بانتهاء الموسم الجاري.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App