الامارات | سالم عبدالرحمن في صدارة بطولة أساتذة الشارقة للشطرنج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج سالم عبدالرحمن سلسلة عروضه القوية في بطولة الشارقة ماسترز الدولية السابعة للشطرنج. وتمكن سالم من تحقيق الفوز الثاني على التوالي على حساب الانجليزي رويال شرياس ليتصدر ترتيب اللاعبين المشاركين في البطولة. وعلى الطاولة الأولى وفي مفاجئة مبكرة تعرض المصنف الأول وحامل لقب النسخة الماضية الهندي آرجون ايريغايسي للخسارة على يد اليوناني تيودورو نيكولاس، وعلى الطاولة الثانية انتهت نتيجة اللقاء بين المخضرم الأوكراني فاسيلي ايفانتشوك والايراني أمين طبطبائي بفوز الاخير.

كما واصل الأمريكي هانس نيمان نتائجه الجيدة محققاً فوزه الثاني على حساب الأذري جوخانجير فاخيدوف، وعلى الطاولة الخامسة حقق الهندي جيثام بارام فوزا مستحقا على نظيره الأذري محمد مرادلي، وعلى الطاولة السادسة سيطر التعادل بين التشيكي اينجوين تاي فان والجورجي نيكولوزي كاتشارافا.