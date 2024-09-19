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مهاب ياسر يطالب الزمالك بالرحيل إلى الإسماعيلي

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ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، أن مهاب ياسر لاعب الزمالك طالب إدارة النادي وعبدالواحد السيد بالموافقة على رحيله خلال الفترة الحالية.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" مهاب طلب الموافقة على رحيله لصفوف الاسماعيلي لمدة موسم على سبيل الاعارة".

وأضاف:" اللاعب متمسك بالرحيل على سبيل الإعارة خصوصا انه خارج حسابات جوميز بشكل نهائي وغير موجود في التدريبات الاخيرة وبيتدرب بشكل فردي مع سيف جعفر وسامسون".

وأختتم الغندور:" إدارة الزمالك تدرُس في الوقت الحالي الموقف لاتخاذ قرارها خلال ساعات".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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