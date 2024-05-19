مدرب الأهلي السابق: التعادل مع الترجي نتيجة خطيرة و قرارات غربال لم تؤثر في النتيجة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي أن الفريق حقق نتيجة خطيرة بتعادله السلبي بدون أهداف أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc: الترجي اختلف كثيرا عن الفترة الماضية وفي ٢٠١٢ كان لديهم جيل أقوى وكنت في الملعب موسم ٢٠١٠ عندما سجل اينرامو هدفا باليد ولم يكن هناك تقنية VAR.

وأضاف : الأهلي في السنوات الأخيرة أفضل ونظريا الأقرب للقب لكن كرة القدم لا تخلوا من المفاجآت.. كولر مطالب بالتحضير المناسب للقاء العودة خاصة أن الترجي خطير ولاحت له فرصة محققة في البداية.

وأشار يوسف إلى أن الأهلي كان يمكنه الفوز اذا قام بالتحضير المناسب على الرغم من تأثير خروج علي معلول للإصابة وأن قرارات الحكم الجزائري مصطفى غربال لم تؤثر على نتيجة اللقاء.