الامارات | مواجهات «درجة أولى» تلامس أضواء «المحترفين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق عند الساعة 18:10 من مساء اليوم، منافسات الجولة الـ32 من دوري الدرجة الأولى بسبع مباريات، إذ يستضيف الجزيرة الحمراء ضيفه العروبة (البطل)، ويستقبل دبا الحصن (الوصيف) نظيره سيتي الذي هبط رسمياً لدوري الدرجة الثانية، بينما يحل دبا الفجيرة ضيفاً على مصفوت، في أهم ثلاث مباريات في الجولة.

وفي بقية المباريات، يلعب الظفرة مع غلف يونايتد، ومسافي مع الذيد، والعربي مع يونايتد، والحمرية مع التعاون.

وتُعدّ مواجهة دبا الحصن مع سيتي مصيرية، إذ يحتاج الأول إلى الفوز ليواصل المنافسة على الصعود ومرافقة العروبة إلى المحترفين، وكذلك سيكون نزيف النقاط ممنوعاً على دبا الفجيرة في مواجهة سيتي للحفاظ على حظوظه قائمة.

ويمكن للجولة الحالية أن تكشف عن صاحب البطاقة الثانية في حال فوز دبا الحصن على سيتي، وتعرض دبا الفجيرة للخسارة أمام مصفوت، حيث سيصل دبا الحصن إلى 61 نقطة مقابل 57 نقطة لدبا الفجيرة، الذي تبقت له مباراة واحدة، فيما سيتأجل الحسم للجولة المقبلة.

ويحتاج دبا الحصن إلى ست نقاط للصعود الرسمي في حال فاز دبا الفجيرة بمباراتيه المقبلتين، فيما يلزم الأخير حصد النقاط المتاحة وهديتين يقدمها له اثنين من أندية سيتي ويونايتد والتعاون.