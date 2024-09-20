شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتدرب صباحا ومساء استعدادا للموسم الجديد بأمر أيمن الرمادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، التدريب بنظام الصباح والمساء من أجل تجهيز اللاعبين بشكل قوى للموسم الجديد، ورفع اللياقة البدنية للاعبين.

وتدرب فريق سيراميكا صباح اليوم بعد تطبيق نظام اليوم الكامل الذى وضعه أيمن الرمادى، وتدرب الفريق مساءً ليكون الفريق جاهزا بشكل كامل للمباريات الودية التي يخوضها في الفترة المقبلة.

ونجح مسئولو نادى سيراميكا في الحصول على خدمات يوسف سيد عبد الحفيظ ظهير أيمن النادي الأهلي، موسما على سبيل الإعارة لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

ويعد يوسف سيد عبد الحفيظ ثالث لاعب يضمه فريق سيراميكا من الأهلي بعد المدافع أحمد عابدين على سبيل الإعارة أيضا، بجانب أحمد أشرف جناح الأهلى السابق في صفقة انتقال حر بعد استغناء الأهلى عن خدماته.

وتعاقد سيراميكا مع محمد صادق قادما من مودرن سبورت، وأيمن موكا قادما من الجونة بجانب الثنائى يوسف عفيفى ومحمود الزيتى من ديروط، وأحمد أشرف وأحمد عابدين من الأهلى واستعادة عمرو قلاوة بعد انتهاء إعارته لسيراميكا.

يبحث مسئولو سيراميكا عن التعاقد مهاجم فى الانتقالات الصيفية الحالية لتعويض رحيل أحمد ياسر ريان الذى انتقل إلى البنك الأهلى فى هذه الانتقالات