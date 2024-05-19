شكرا لقرائتكم خبر عن "الشباب والرياضة" تطلق أولى فعاليات القوافل الطبية التوعوية بمحافظة سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الشباب والرياضة أولى فعاليات القوافل الطبية التوعوية بالقرى الأكثر احتياجاً وقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمحافظة سوهاج بالتعاون مع جامعة سوهاج.

وتم تنفيذ القافلة بمركز ساقلته قرية الفراسية بمحافظة سوهاج، وشملت (طب بشرى ، طب بيطري، توعية صحية).

ويقوم بتقديم الخدمات الطبية نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البشرى و الطب البيطري والصيدلة بالجامعة حيث تم الكشف الطبي على 393 حالة مرضية في التخصصات الطبية ( الباطنة العامة - الجهاز الهضمى والكبد - الاطفال - المسالك البولية - الرمد - العصبيه والنفسية - المخ والاعصاب - القلب والصدر - الجراحة العامة) و تحويل بعض الحالات إلي مستشفى جامعة سوهاج لإجراء التحاليل والأشعة والعمليات الجراحية.

فيما تضمنت قوافل الطب البيطري الكشف على 679 حالة بيطرية من الحيوانات والطيور ، وصرف التحصينات والأدوية ، ورش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ص ، وتطعيم الحيوانات بمضادات الطفيليات الداخلية .

كما شملت القوافل الطبية حملات ومحاضرات توعية وتوزيع منشورات دعائية عن الإدمان ومخاطر التعاطي وطرق العلاج والتأهيل النفسي ، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وكذا محاضرات توعية عن التغذية السليمة للأطفال، وصحة المرأة والصحة الإنجابية وبعض الأمراض المزمنة.