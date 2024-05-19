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فيديو: آل الشيخ يفاجئ رونالدو بسؤال عن الهلال السعودي

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الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: رصدت الكاميرات حديثًا طريفًا بين رئيس الهيئة العامة للترفيه في تركي آل الشيخ وقائد نادي النصر ، خلال حضورهما نزال القرن بين أولكسندر أوسيك وتايسون فيوري يوم السبت.
رونالدو كان واحدًا من ضيوف الشرف المميزين في هذا الحدث الضخم، حيث جرى تخصيص مقعد فاخر له في الصف الأول يحمل اسمه، بجانب آل الشيخ والملاكم البريطاني الشهير أنتوني جوشوا.
وفي لقطة طريفة، ظهر آل الشيخ وهو يسأل رونالدو عن مباراة الهلال، الخصم التقليدي لفريق النصر. ورد رونالدو بابتسامة عريضة، مما أضاف لمسة فكاهية إلى الأمسية المثيرة.

— المدرج الأزرق (@Almodrj_Alazraq)

يُذكر أن مواجهة الهلال والنصر الأخيرة في الدوري السعودي أثارت جدلاً واسعاً بعد أن احتسب الحكم ركلة جزاء للهلال في الوقت بدل الضائع، التي سجل منها الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدف التعادل 1-1، مما أضفى المزيد من الإثارة على الحديث بين آل الشيخ ورونالدو.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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