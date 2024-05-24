"تائه وكأنه ناشئ".. إبراهيم سعيد ينتقد أداء عبدالله السعيد في لقاء فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هند عواد:

انتقد إبراهيم سعيد مقدم البرامج ولاعب الزمالك والأهلي السابق، أداء عبدالله السعيد لاعب الأبيض الحالي، خلال مباراة الفريق ضد مودرن فيوتشر، مساء أمس، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال سعيد في تصريحات عبر برنامجه على قناة النهار: "عبدالله السعيد جاي يعتزل هل ده مستواه؟، لاحظت أن كل كرة تأتي له يباصيها لناصر ماهر، هل أنت متعاقد مع السعيد ليباصي إلى ماهر".

وأضاف: "بالوضع الحالي السعيد يحتاج إلى سنتين، للتأقلم، لأنه يلعب كأنه تائه، ناشئ يريد التخلص من الكرة أول ما تأتي له ومتوتر".

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