موقف مالكوم من المشاركة مع الهلال في نهائي كأس الملك

كشف مالكوم دي أوليفرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، موقفه من خوض مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام النصر.

وكان مالكوم قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الطائي في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وفاز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد أمام نظيره الطائي في المباراة التي أقيمت أمس الخميس على أرضية ملعب استاد الشباب.

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وأكد مالكوم في تصريحات خلال احتفالية تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الحالي، أنه جاهز للمشاركة مع الزعيم في المباراة القادمة، موضحًا أنه لا يعاني من أي إصابة في الوقت الحالي.

وتقام احتفالية بطولة دوري روشن للمحترفين، في الوقت الحالي على ملعب ستاد المملكة أرينا، وذلك بعد حسم الهلال اللقب خلال الفترة الماضية بشكل رسمي.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 93 نقطة.