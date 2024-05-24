"عدم أدب".. كيف علقت الصحف التونسية على أزمة الشناوي ورابطة النقاد المصرية؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشأت أزمة خلال الساعات الماضية بين لاعب النادي الأهلي محمد الشناوي ورابطة النقاد الرياضيين، بسبب تصريحات الحارس في المؤتمر الصحفي لمباراة الترجي.

وبعد تصريحات حارس الأهلي، ردت رابطة النقاد الرياضيين على الشناوي عبر بيان رسمي.

وذكر بيان الرابطة أنهم تفاجئوا برد حارس النادي الأهلي على أحد الأسئلة في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة متضمنا كلاما به إساءة بالغة لجموع الصحفيين المصريين والصحافة المصرية بادعائه أنها تخلق دائمًا المشاكل، وهو ما يراه المكتب التنفيذي تجاوزا غير مقبول وفيه نوع من عدم الأدب الذي يتطلب التعامل معه بحزم.

وتناولت جريدة "الصباح التونسية" البيان بعنوان: "وصفت كلامه بقلة الأدب: رابطة النقاد الرياضيين تطالب حارس الأهلي بالاعتذار"، وأبرزت نص البيان في خبرها.

ومن جانبه، عنون موقع "ديوان fm" التونسي خبره عن بيان الرابطة كالتالي: "رابطة النقاد المصريين: ما قاله الشناوي "عدم أدب".. وعليه بالاعتذار فورا"

لمتابعة تصريحات الشناوي وبيان رابطة النقاد الرياضيين اتبع الروابط التالية:

الشناوي: "الصحف المصرية تخلق المشاكل.. والمركز الثاني مثل الأخير"

"إساءة بالغة".. رابطة النقاد ترد على الشناوي في بيان عاجل