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بعد الفوز على الزمالك.. تعليق ساخر من حساب الأهلي لكرة اليد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصد نادي الأهلي لقب دوري المحترفين لكرة اليد بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 27-21 في المباراة الثالثة والفاصلة "Best of 3".

وانتهت المباراة الأولى بفوز الأهلي 26-25، وتعادل الزمالك بحصد اللقاء الثاني 29-25.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر منصة "فيسبوك": "يرجى المحاولة مرة أخرى، الكوماندوز أبطالًا للدوري بعد تفوق معتاد على الزمالك".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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