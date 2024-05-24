"بعد ادعاء إسرائيل اغتياله كأحد قادة المقاومة ".. أول تعليق من الإعلامي المصري محمد شبانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق النائب والإعلامي والناقد الرياضى محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ على الصورة المنتشرة من قبل جهات وسائل الإعلام الإسرائيلي، كونه أحد قادة الفصائل الفلسطينية المطلوبين

وقال شبانة في تصريحات صحفية لـ "الخليج 365": "لم أتفاجئ أو أندهش من الصورة التي نشرها الشباك، جهاز الأمن العام الإسرائيلي، على الرغم من أنه من أكبر الأجهزة الأمنية في إسرائيل".

وتابع النائب محمد شبانة: "الصورة المنتشرة تدل على مدى الاهتزاز والارتباك الذي يعاني منه الكيان الصهيوني، لا سيما فيما يخص القضية الفلسطينية".

وأردف الإعلامي البارز: "علمت أن الشاباك وهو جهاز الأمن العام الإسرائيلي، هو أكبر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، تداول صورتي ومن المفترض أن يكون في قمة التركيز، والصورة تلك تدل على أنهم يعانون من التخبط والارتباك، وأن فلسطين ستعود لأصحابها قريبا بإذن الله وأن النصر سيكون قريبا".