خاص.. مصدر يكشف تشكيل الأهلي لمباراة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - يستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي غدا السبت، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل الذي كشفه المصدر كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - بيرسي تاو.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء غد السبت على استاد القاهرة الدولي.

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