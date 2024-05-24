"استقر على بديل معلول".. الخليج 365 يوضح كيف يُفكر كولر في مباراة الترجي بنهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استقر المدير الفني لفريق الأهلي مارسيل كولر على التكتيك والتشكيل الذي سيخوض به مباراة الترجي.

الأهلي يستضيف نظيره الترجي عند الثامنة من مساء يوم غد السبت في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب مراسل الخليج 365 فسيدفع كولر بالظهير الأيمن كريم فؤاد أساسيًا لتعويض غياب علي معلول الظهير الأيسر الذي تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيلس بمباراة الذهاب.

المدرب السويسري كان قد دفع بكريم فؤاد بدلاً من علي معلول بعد إصابة الأخير في مباراة الذهاب.

ويأتي هذا في الوقت الذي لم يضم به كولر اللاعب كريم دبيس الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر لقائمته للمباراة.

ولن يتجه كولر لإجراء تغييرات في التشكيل باستثناء علي معلول؛ للإصابة؛ حيث سيبدأ المباراة بالتشكيل التالي:

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني. ‏

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، حسين الشحات، بيرسي تاو. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي.

كولر كان قد عقد ثلاث محاضرات مع اللاعبين الأولى كانت مساء أمس والثانية كانت بعد ظهر اليوم الجمعة وأخرى مساء اليوم لتجهيزهم للمباراة.