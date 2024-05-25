بالأسماء.. قائمة منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول على قائمة المنتخب الوطني استعدادًا لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.

وضم حسام حسن ست لاعبين محترفين وهم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه، ومصطفى محمد، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، وأحمد حجازي.

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وجاءت القائمة المحلية لمنتخب مصر كالتالي..

أحمد عبد القادر – عمر كمال عبد الواحد – محمد صبحي – ناصر ماهر – عمر جابر – محمود عبد المنعم كهربا- محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – محمد هاني – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – مروان عطية – إمام عاشور – أحمد نبيل كوكا – رامي ربيعة – أكرم توفيق – مصطفى شوبير.

كما شهدت القائمة تواجد كل من محمد الشناوي – مصطفى شلبي – أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – محمد عواد – أحمد مصطفى زيزو – مصطفى فتحي – أحمد الشناوي – محمد حمدي – محمود صابر – إبراهيم عادل – رمضان صبحي – محمد رضا بوبو.

ويتصدر المنتخب المصري جدول ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، فيما يأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد أربع نقاط.