لاعب ولاعبة.. مصادفة نادرة للاعبي اليونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - حمد القرش:
سجل لاعب مانشستر يونايتد، كوبي ماينو، هدف الفريق الثاني في مرمى مانشستر سيتي بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي.
ومن جانبه، سجلت لاعبة اليونايتد، إيلا تون، هدفا في الفوز 4-0 على توتنهام بكأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات على ملعب ويمبلي.
ويعد كوبي ماينو وإيلا تون من ناشئ مانشستر يونايتد، حيث تدرجان في الفئات العمرية للفريق حتى صعدا للفريق الأول.
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