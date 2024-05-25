لاعب ولاعبة.. مصادفة نادرة للاعبي اليونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - حمد القرش:

سجل لاعب مانشستر يونايتد، كوبي ماينو، هدف الفريق الثاني في مرمى مانشستر سيتي بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي.

ومن جانبه، سجلت لاعبة اليونايتد، إيلا تون، هدفا في الفوز 4-0 على توتنهام بكأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات على ملعب ويمبلي.

ويعد كوبي ماينو وإيلا تون من ناشئ مانشستر يونايتد، حيث تدرجان في الفئات العمرية للفريق حتى صعدا للفريق الأول.

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