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لاعب ولاعبة.. مصادفة نادرة للاعبي اليونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - حمد القرش:

سجل لاعب مانشستر يونايتد، كوبي ماينو، هدف الفريق الثاني في مرمى مانشستر سيتي بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي.

ومن جانبه، سجلت لاعبة اليونايتد، إيلا تون، هدفا في الفوز 4-0 على توتنهام بكأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات على ملعب ويمبلي.

ويعد كوبي ماينو وإيلا تون من ناشئ مانشستر يونايتد، حيث تدرجان في الفئات العمرية للفريق حتى صعدا للفريق الأول.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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