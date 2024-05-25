20 دقيقة.. هدف أوهلاوي وهدوء تونسي بنهائي أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - بعد مرور 20 دقيقة من مجريات نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي يجمع بين الأهلي والترجي، شهدت هدف للفريق الأحمر صاحبه هدوء من الفريق التونسي.

وتقدم الأهلي على الترجي بهدف سجله رامي ربيعة من رأسية بعد تنفيذر كلة ركنية في الدقيقة الرابعة مع بداية المباراة.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – محمد هاني – كريم فؤاد.

الوسط: أكرم توفيق – مروان عطية – إمام عاشور

الهجوم: وسام أبو علي – بيرسي تاو – حسين الشحات.

تشكيل الترجي التونسي

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

الدفاع: محمد أمين بن حميدة، محمد بن علي، محمد أمين توجاي، ياسين مرياح.

الوسط: جيلان الشعلالي، روجير اهولو، حسام تقا.

الهجوم: حسام الدين غشة، ميديرو ساس، رودريجيز.