وائل جمعة: الجماهير العنصر الأهم في منظومة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وائل جمعة، المدافع التاريخي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر على أن الجماهير الحمراء تعد العنصر الأهم في منظومة النادي.

جاءت تصريحات وائل جمعة قبل النهائي المرتقب أمام الترجي التونسي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري.

وكان الأهلي قد تعادل أمام الترجي التونسي سلبيًا بدون أهداف، في المباراة التي لُعبت بتونس.

تصريحات وائل جمعة

تحدث وائل جمعة في تصريحات من خلال قناة "بي إن سبورتس" القطرية، حيث قال: "بالطبع، الجماهير أهم عنصر في منظومة الأهلي، حيث تعد العنصر الأهم في مسيرة الأهلي الأسطورية".

وتابع: "جماهير الأهلي هي العامل المساند الأكبر، وله دور كبير في قرارات إدارية تخص النادي، وهو العامل الأساسي للفوز بالبطولات".

وأردف: "في كل لحظة أرى فيها هذا الجمهور أتمنى أن أكون في الملعب في هذا السن واللياقة، عندما كنت ألعب لم أكن اشعر بنفس الشعور بعد أن اعتزلت".

وأضاف: "خلال المباريات التي لعبتها أمام جماهير كانت تعد كثيرة مثال ذلك، ولكن كان لدينا من الخبرة التي تجعلك تصم أذنك عن ذلك لكي تركز في المباراة".