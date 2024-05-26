يورو ٢٠٢٤ : البطولة الثالثة واللقب الايطالي الاول

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل قطار بطولة اوربا للمنتخبات بعد اسدال الستار على النسخة الثانية التي فاز بلقبها منتخب اسبانيا حيث وصلنا الى النسخة الثالثة التي استضافتها ايطاليا عام 1968 تم تغيير اسم بطولة كاس الامم الأوربية الى بطولة أوربا كما تم ايضا تغيير نظام البطولة حيث اجريت التصفيات من خلال وضع ثمانية منتخبات مصنفة على راس ثمانية مجموعات ويصعد أول كل مجموعة الى الدور ربع النهائي الذي اقيم بنظام خروج المغلوب من مباراتين ذهابا وايابا لتصل اربعة منتخبات الى الدور نصف النهائي الذي اقيم في ايطاليا بنفس نظام البطولتين السابقتين .

وكانت أبرز مفاجآت التصفيات خروج المنتخب البرتغالي بقيادة نجمه إيزيبيو على يد المنتخب البلغاري الذي قدم عروضاً قوية قبل أن يخرج من المرحلة الأخيرة للتصفيات أمام نظيره الإيطالي.

ومع ختام التصفيات تأهل إلى النهائيات منتخبات إيطاليا التي منحت حق تنظيم البطولة، والإتحاد السوفييتيوإنجلترا بطلة العالم 1966 بالإضافة ليوغسلافيا التي كانت مرشحة قوية للمنافسة بعد إطاحتها بألمانيا الغربية التي شاركت للمرة الاولى في التصفيات الأوربية وفرنسا في التصفيات.

وانطلقت البطولة وفي المباراة الأولى تعادل المنتخب الإيطالي مع الإتحاد السوفييتي بدون أهداف مع انتهاء الوقت الإضافي،تم تحديد الفريق المتأهل عن طريق قرعة بعملة معدنية أجريت في غرف تغيير ملابس، ليخرج بعدها كابتن المنتخب الإيطالي جياسينتو فاكيتي للجماهير حاملاً الخبر السعيد بتأهل الآتزوري للمباراة النهائية.

وأكدت يوغسلافيا قوتها وأطاحت بإنجلترا بطلة كأس العالم ١٩٦٦ بفضل هدف من نجمها التاريخي دراجان دزايتش قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق وشهدت هذه المباراة طرد لاعب إنجلترا آلان مولي أول لاعب إنجليزي يطرد في مباراة دولية في تاريخ الكرة الانجليزية .

وعوض الإنجليز الهزيمة بتحقيق المركز الثالث بعد فوزهم على الإتحاد السوفييتي 2-صفر بهدفين من بوبي تشارلتون وجيف هيرست.

في المباراة النهائية بالملعب الأولمبي في العاصمة روما، افتقدت إيطاليا جهود نجومها لويجي ريفا وساندرو ماتزولا وكانت يوغسلافيا الفريق الأفضل طوال المباراة التي تقدمت فيها بهدف لدزايتش سجله في الدقيقة 39 ولكن صاحب التسديدات الصاروخية أنجيلو دومينجيني نجح في تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي بعشر دقائق عبر ركلة حرة مباشرة، لتنتهي المباراة بالتعادل.

وبحسب نظام البطولة تم إعادة المباراة بعد يومين وظهر المنتخب الإيطالي بشكل مختلف تماماً مع عودة نجميه ماتزولا وريفا، فافتتح الأخير التسجيل له في الدقيقة 12 قبل أن يؤكد النجم بيترو أنستاسي الفوز في الدقيقة 31 ليتوج بذلك الآتزوري بطلاً لأوروبا للمرة الأولى في تاريخه



حقائق :

الدولة المنظمة :أيطاليا

البطل : أيطاليا

الوصيف: يوغوسلافيا

الهداف : دراجان دازيتش ( يوغوسلافيا ) – 3 أهداف



منتخب البطولة :

دينو زوف ( أيطاليا )

ميرسادفازليجيتش ( يوغوسلافيا )

فاكيتي ( أيطاليا )

ألبرت شيستينيف ( يوغوسلافيا )

بوبي مور ( أنجلترا )

ساندرو ماتزولا ( أيطاليا )

أنجيلو دومينيجي ( ايطاليا )

جيف هيرست ( أنجلترا )

لويجي ريفا ( أيطاليا )

دراجان دازيتش ( يوغوسلافيا )

نتائج البطولة :

أيطاليا – الأتحاد السوفيتي : 0/0 ( فازت أيطاليا بالقرعة )

يوغوسلافيا – أنجلترا : 1/0

مباراة المركز الثالث :

الأتحاد السوفيتي – أنجلترا : 0/2

المباراة النهائية :

أيطاليا – يوغوسلافيا :1/1 وفي المباراة المعادة فازت أيطاليا 2/0