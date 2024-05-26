“الـ13 يا اهلي”.. تعليق مثير من كولر عقب تتويجه بـ دوري أبطال أفريقيا

علق المدير الفني للنادي الاهلي السويسري مارسيل كولر، على تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية، بعد الفوز على الترجي بنتيجة 1-0.

حقق الاهلي اللقب الأفريقي للمرة 12 في تاريخه بعد الفوز على نظيره الترجي التونسي، بهدف دون رد، في المباراة النهائية.

وأحرز مدافع الاهلي الهدف من ضربة ركنية أرسلها الشحات داخل منطقة الجزاء قابلها ربيعة بضربة رأس قوية اصطدمت بمدافع الترجي وتهادت إلى داخل الشباك.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة : ” أنا سعيد بالفوز والتتويج بدوري أبطال افريقيا، لدينا بعض المشاكل ولكن في النهاية حققنا اللقب”.

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وواصل:” أنا متأكد أول ما اروح الفندق الناس هتقولي الـ13 يا اهلي.. الناس مش بتلحق تفرح، وبتطالب بالمزيد من البطولات في الاهلي حتى ولو كسبت بطولة دلوقتي يطالبوك بعد كدا باللي بعدها ومش بيلحقوا يفرحوا.. أمر جيد بس لازم نعرف نفرح|.

واختتم حديثه عن كأس العالم للأندية”| لا أود الحديث عن كأس العالم للأندية الآن هذا سابق لأوانه للغاية وليس توقيته الآن”.