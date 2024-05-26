تعليق صادم من مدرب الترجي عقب الخسارة من الاهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

علق مدرب الترجي التونسي ميجيل كاردوسو مدرب الترجي التونسي، على خسارة فريقه أمام الاهلي، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الاهلي اللقب الأفريقي للمرة 12 في تاريخه بعد الفوز على نظيره الترجي التونسي، بهدف دون رد، في المباراة النهائية.

وأحرز مدافع الاهلي الهدف من ضربة ركنية أرسلها الشحات داخل منطقة الجزاء قابلها ربيعة بضربة رأس قوية اصطدمت بمدافع الترجي وتهادت إلى داخل الشباك.

وقال مدرب الترجي التونسي خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي: “أنا سعيد بما وصلنا إليه، وفخور بما قدمه اللاعبون في بطولة أفريقيا”.

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وتابع: ” كان الفريق جيد اليوم، وأن نلعب بمثل تلك الطريقة أمام فريق مثل الاهلي وعلى أرضه ووسط جماهيره، هذا شىء رائع”.

واختتم حديثه:”ولكن في النهاية بالتأكيد لست سعيدًا، وعلينا أن نواصل البناء على ما قمنا به”.

يذكر أن الاهلي ضرب موعدًا مع غريمه التقليدي الزمالك بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية في مباراة كأس السوبر الأفريقي.