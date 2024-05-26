للمرة الـ15.. باريس سان جيرمان يفوز بكأس فرنسا على حساب ليون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة باريس سان جيرمان وليون التي أقيمت أمس السبت، في نهائي كأس فرنسا.

وحصد باريس سان جيرمان لقب كأس فرنسا عقب الفوز على ليون بنتيجة 2-1 في ملعب بيار موروا.

سجل هدف باريس الأول، عثمان ديمبيلي في الدقيقة 22.

سجل هدف باريس الثاني، فابيان رويز في الدقيقة 34.

سجل هدف ليون، جيك أوبراين في الدقيقة 55.

وتعد هذه هي المرة الـ15 التي يفوز بها باريس سان جيرمان بلقب كأس فرنسا في التاريخ.

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