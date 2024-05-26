اخبار الرياضه

للمرة الـ15.. باريس سان جيرمان يفوز بكأس فرنسا على حساب ليون

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة باريس سان جيرمان وليون التي أقيمت أمس السبت، في نهائي كأس فرنسا.

وحصد باريس سان جيرمان لقب كأس فرنسا عقب الفوز على ليون بنتيجة 2-1 في ملعب بيار موروا.

سجل هدف باريس الأول، عثمان ديمبيلي في الدقيقة 22.

سجل هدف باريس الثاني، فابيان رويز في الدقيقة 34.

سجل هدف ليون، جيك أوبراين في الدقيقة 55.

وتعد هذه هي المرة الـ15 التي يفوز بها باريس سان جيرمان بلقب كأس فرنسا في التاريخ.

اقرأ أيضًا:

وسام أبو علي يهدي لقب دوري أبطال إفريقيا لأهل فلسطين

على أنغام "سطلانة".. لاعبو الأهلي يحتفلون بلقب دوري أبطال إفريقيا (فيديو)

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا