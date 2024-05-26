رانجنيك يعلن قائمة النمسا لـ أمم أوروبا 2024

ياسر رشاد - القاهرة - كشف رالف رانجنيك، المدير الفني للمنتخب النمساوي الأول لكرة القدم، عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون منافسات أمم أوروبا 2024 المقبلة.

وشهدت القائمة تواجد 29 لاعبًا، حيث سيتم تقليصها لـ 24 لاعبًا قبل البطولة بأسبوع كحد أقصى لموعد إرسال القائمة النهائية.

ويتواجد منتخب النمسا في المجموعة الرابعة لبطولة "يورو 2024"، والتي ستقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو ولمدة شهر حتى 14 يوليو.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب النمسا في مجموعته، بنظيره الفرنسي في اللقاء الأول يوم 17 يونيو ثم يلاقي البولندي 21 يونيو، والهولندي في الجولة الثالثة 25 من الشهر ذاته.

قائمة النمسا لبطولة أوروبا 2024

حراسة المرمى: باتريك بينتز، هاينز ليندنر، نيكلاس هيدل.

خط الدفاع: سيفان لاينر، ماكس ووبر، ستيفان بوش، فيليب لينهارت، كيفن دانسو، فيليب مويني، فلافيوس دانيليوك، جيرنوت تراونر.

وسط الملعب: مارسيل سابيتزر، فلوريان جريليتش، كونراد لايمر، كريستوف بومجارتنر، نيكولا سيوالد، فلوريان كين، رومانو شميد، ألكسندر براس، ماتياس سيدل، ثيرنو بالو.

خط الهجوم: مارك أرناوتوفيتش، مايكل جريجوريتش، أندريان وايمان، باتريك فيمر، ماركو جرول، ماكسيمليان إنتروب.