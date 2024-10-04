ندياي: الزمالك النادي الأكثر تتويجا بالبطولات في القرن العشرين

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب السنغالي سيدي ندياي، المنضم حديثا لنادي الزمالك، عن سعادته الانضمام لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال نيدياي فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمدأبو العلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "أعرف عن الزمالك بأنه النادي الأكثر تتويجا بالبطولات في القرن العشرين وأتمنى حصد الألقاب مع القلعة البيضاء".

وأضاف: "أعرف شيكابالا وزيزو من خلال المشاركة في البطولات الأفريقية وأيضا أتابع الدوري المصري".



في سياق متصل أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف ، تصنيف الأندية المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية ، قبل القرعة التي حدد لها يوم الإثنين المقبل لمنافسات دور المجموعات من البطولة.





وجاء نادي الزمالك في التصنيف الأول من المنافسات باعتباره حامل لقب النسخة الأخيرة للبطولة.

وضم التصنيف الأول للبطولة أنديبة الزمالك ونهضة بركان المغربي وسيمبا التنزاني واتحاد العاصمة الجزائري.

بينما ضم التصنيف الثاني أندية أسيك ميموزا الايفواري والملعب المالي والمصري والصفاقسي التونسي .

وجاء المستوى الثالث ناديي إنيمبا النيجيري وجراف السنغالي .

وضمت التصنيف الرابع : لواندا سول واف سي برافوز من أنجولا وشباب قسنطينة الجزائري وأورابا يونايتد البتسواني وبلاك بولز الموزمبيقي وستيلينبوش الجنوب أفريقي.

ويخوض الزمالك منافسات الكونفدرالية منتشيًا بتحقيقه لقبها الأخير ، كذلك بتتويجه بكأس السوبر الأفريقي.