طلائع الجيش يفوز على بلدية المحلة في الدوري المصري

تمكن فريق طلائع الجيش من الفوز على نظيره بلدية المحلة، اليوم الأحد، بهدف دون رد، ضمن اللقاء الذي جمع بينهما في الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت مباراة طلائع الجيش ضد بلدية المحلة، على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن إطار منافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واستطاع طلائع الجيش من خطف هدف الفوز في الدقيقة 90+3، سجلها بول جوليوس بتصويبة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

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وبهذا الفوز، ارتفع رصيد طلائع الجيش لـ المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33، بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند النقطة 22 في بلمركز الخامس عشر.

وجاء تشكيل بلدية المحلة على النحو التالي

في حراسة المرمى: أحمد حسين.

خط الدفاع: هشام حافظ، نور الزموري، محمد رجب، إسلام مرزوق.

الوسط: أحمد رضا، ماجد هاني، إينوك بنجامين.

الهجوم: أحمد عتمان، حسام أشرف، محمد أميسي.