كوستا: جماهير الزمالك رائعة.. ويعجبني عمر جابر داخل الملعب

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى الغيني جيفرسون كوستا، المنضم حديثا لنادي الزمالك، إعجابه الشديد بجماهير القلعة البيضاء وخاصة خلال مباراة السوبر الإفريقي.

وقال كوستا فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمدأبو العلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "جمهور نادي الزمالك رائع، ومصر بلد جيدة وأحببت التواجد هنا، وأعرف لويس فيسنتي مدرب حراس الزمالك الحالي".

وأضاف: "تابعت مباريات الزمالك وأعجبني عمر جابر كثيرا وايضا يمتاز بالقوة وهو قائد جيد داخل الملعب".

في سياق متصل أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف ، تصنيف الأندية المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية ، قبل القرعة التي حدد لها يوم الإثنين المقبل لمنافسات دور المجموعات من البطولة.

وجاء نادي الزمالك في التصنيف الأول من المنافسات باعتباره حامل لقب النسخة الأخيرة للبطولة.

وضم التصنيف الأول للبطولة أنديبة الزمالك ونهضة بركان المغربي وسيمبا التنزاني واتحاد العاصمة الجزائري.

بينما ضم التصنيف الثاني أندية أسيك ميموزا الايفواري والملعب المالي والمصري والصفاقسي التونسي .

وجاء المستوى الثالث ناديي إنيمبا النيجيري وجراف السنغالي .

وضمت التصنيف الرابع : لواندا سول واف سي برافوز من أنجولا وشباب قسنطينة الجزائري وأورابا يونايتد البتسواني وبلاك بولز الموزمبيقي وستيلينبوش الجنوب أفريقي.

ويخوض الزمالك منافسات الكونفدرالية منتشيًا بتحقيقه لقبها الأخير ، كذلك بتتويجه بكأس السوبر الأفريقي.