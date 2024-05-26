"بطل كل العصور".. الخطيب رجل النهائيات داخل القلعة الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024، بعد الفوز على الترجي التونسي بنتيجة هدف دون مقابل بمجموع المباراتين.

وحقق الأهلي لقب البطولة للمرة الـ12 في تاريخ، والمرة الثانية على التوالي.

وكانت بطولات الأهلي الـ12 في دوري أبطال أفريقيا، بتواجد ومساهمة محمود الخطيب رئيس النادي الحالي، الذي حقق اللقب في مختلف المناصب، سواء كلاعب أو عضو مجلس إدارة أو نائب، بالإضافة إلى التتويج باللقب كرئيس للنادي.

وتمكن الخطيب من حصد لقب دوري أبطال أفريقيا رفقة المارد الأحمر، حيث توج باللقب في عامي 1982 و1987 عندما كان لاعباً في صفوف الفريق.

وكان للخطيب الحضور الكبير في البطولتين، وبالأخص في نسخة البطولة عام 1982، حيث تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف في مرمى أشانتي كوتوكو في نهائي البطولة، بواقع هدفين في مباراة الذهاب وهدف في مباراة العودة.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا في موسم 2001 بعد الفوز على ماميلودي صن داونز في المباراة النهائية، وكان الخطيب في ذلك الوقت يشغل منصب أمين الصندوق داخل القلعة الحمراء.

وحصل محمود الخطيب على لقب دوري أبطال أفريقيا خلال فترة تواجده، كنائب لرئيس النادي الأهلي في 5 مناسبات، أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013.

ومنذ تولي الخطيب رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، تمكن الفريق من حصد لقب دوري أبطال أفريقيا في أربعة مناسبات في 2020، 2021، 2023، 2024، ليصبح بذلك الخطيب عامل مشترك في كل بطولات دوري أبطال أفريقيا التي حققها المارد الأحمر.

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