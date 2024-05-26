"استخدم الكاميرا خلال المباراة".. الخليج 365 يكشف سبب إيقاف لاعب الإسماعيلي وتغريمه ربع مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف مصدر عن سبب العقوبة التي أصدرها نادي الإسماعيلي ضد لاعب فريقه محمد حسن عقب مباراتهم أمام البنك الأهلي.

وكان نادي الإسماعيلي قد أعلن تغريم لاعبه محمد حسن 250 ألف جنيه وإيقافه لأجل غير مُسمى وتحويله للتحقيق، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد، أن سبب العقوبة هو ماقام به محمد حسن بين شوطي اللقاء بعدما أمسك الكاميرا وقام بتصوير الملعب وهو على مقاعد البدلاء.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن مسؤولي الإسماعيلي قد اعتبروا الأمر نوع من الاستهتار من اللاعب؛ خاصة وأن فريقه كان متأخرًا بهدف حينها.

وكان فريق الإسماعيلي قد تعادل مع نظيره البنك الأهلي بنتيجة 2-2 بعد التأخر بهدفين.

وبهذا التعادل رفع الإسماعيلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز 12 بجدول ترتيب المسابقة، بينما رفع فريق البنك الأهلي رصيده إلى النقطة 23 في المركز 14.

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