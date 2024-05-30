كريستيانو رونالدو يستعد لحصد جائزة جديدة رفقة النصر

يستعد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، لحصد جائزة جديدة فريقه ناديه، خلال مواجهة الهلال، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، غدا الجمعة.

ويلاقي الهلال نظيره النصر، في إطار منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد غدًا الجمعة الموافق الحادي والثلاثين من شهر مايو الجاري.

ونجح “العالمي” فى التأهل إلى نهائي كأس الملك، بالفوز على الخليج (3-1)، بينما أقصى نادي الهلال، غريمه الاتحاد بالتغلب عليه (2-1)، في نصف نهائي البطولة.

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ويأمل كريستيانو رونالدو، في هز شباك نادي الهلال في مناسبتين، ليصبح هداف النسخة الحالية من البطولة، حيث يمتلك حاليا 3 أهداف، بالتساوي مع الصربي ألكسندر ميترفيتش نجم الهلال.

وكان “الدون”، قد حصد جائزة هداف الدوري السعودي برصيد 35 هدفا، ليكسر الرقم القياسي السابق المسجل باسم عبدالرزاق حمدالله، كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد.