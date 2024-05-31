ملف رياضة الخليج 365.. حكم ضد نجم الأهلي.. إيقاف لاعب بيراميدز.. وقائمة ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات المهمة أمس الخميس، أبرزها الحكم ضد نجم الأهلي، وإيقاف لاعب بيراميدز وقائمة ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الخميس

"قبل انطلاق كوبا أمريكا".. كافاني يعلن اعتزاله اللعب الدولي

أعلن النجم الأوروجوياني إدينسون كافاني اعتزاله اللعب الفني، اعتزاله اللعب الدولي، قبل أسابيع قليلة من انطلاق منافسات بطولة كوبا أمريكا بالولايات المتحدة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

كريج بيلامي يخلف فينسنت كومباني مؤقتا في بيرنلي الإنجليزي

أعلن نادي بيرنلي الإنجليزي لكرة القدم، عن تعيين كريج بيلامي مدربا مؤقتا ، خلفا للبلجيكي فينسنت كومباني الذي رحل عن الفريق لتدريب بايرن ميونخ الألماني. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"الكعبي أسطوري".. أرقام تاريخية للمدرب وأولمبياكوس بعد لقب دوري المؤتمر الأوروبي

دخل نادي أولمبياكوس اليوناني التاريخ بعدما حقق دوري المؤتمر الأوروبي أمس بالفوز على نادي فيورنتينا الإيطالي، بهدف دون رد. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"هزائم متتالية وهدف".. أرقام رونالدو مع النصر أمام الهلال في آخر 5 مواجهات

يستعد فريق النصر السعودي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لملاقاة فريق الهلال اليوم، في إطار نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ريال مدريد بالقوة الضاربة يسافر إلى لندن استعدادا لنهائي دوري الأبطال

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن قائمة الفريق المسافر إلى العاصمة البريطانية لندن لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، بعد غدا السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مصدر يكشف لمصراوي كواليس عقوبة اتحاد الكرة ضد محمد الشيبي

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، كواليس العقوبات التي تم توقيعها على اللاعب محمد الشيبي لاعب بيراميدز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

اتحاد الكرة يصدر عقوبات ضد محمد الشيبي بخصوص قضيته مع "الشحات" (صورة)

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، معاقبة اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، بالإيقاف لمدة 6 مباريات، مع توقيع غرامة مالية على اللاعب بسبب مخالفته اللوائح فى قضية حسين الشحات لاعب الأهلي، واللجوء للمحاكم المدنية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"موسمين فقط".. إعلامي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "بونجاح"

كشف الإعلامي محمد شبانة، حقيقة وجود نية لدى النادي الأهلي، للدخول في مفاوضات لضم الجزائري بغداد بونجاح، لاعب فريق السد القطري في الموسم المقبل. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أول تحرك رسمي لـ حسين الشحات بعد الحكم ضده.. محاميه يكشف

كشف أشرف عبدالعزيز، محامي حسين الشحات، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، أول تحرك لإيقاف حكم الحبس الذي صدر ضد موكله اليوم الخميس. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"نعتز بالعلاقة".. الأهلي يوضح لـ "الخليج 365" حقيقة مواجهة أهلي جدة وديا

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة مواجهة الفريق الأحمر أمام نظيره أهلي جدة، وديا، خلال الفترة المقبلة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)