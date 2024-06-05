الامارات | كومان يختار فيربروجن لحراسة عرين هولندا في «يورو 2024»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رونالدو كومان، مدرب منتخب هولندا (الطواحين)، أنه تم اختيار بارت فيربروجن، ليتولى حراسة عرين الفريق في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) بألمانيا.

وظهر فيربروجن (21 عاما) بشكل جيد مع فريق برايتون، المنافس ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في الموسم المنصرم، وخاض أولى مبارياته الخمس الدولية التي لعبها مع منتخب هولندا حتى الآن، أمام المنتخب الفرنسي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بالتصفيات المؤهلة لأمم أوروبا.

وقال كومان للصحفيين في المعسكر التدريبي للفريق بمنطقة زيست: «كنت أعرف منذ بضعة أسابيع أن بارت سيكون الحارس الأساسي للفريق».

من جانبه، تحدث فيربروجن عن «حلم الطفولة الذي أصبح حقيقة»، حيث تم اختياره ليصبح الحارس الأساسي لمنتخب الطواحين الهولندية على حساب مارك فليكن، وياستن بيجلو، حارسي برينتفورد الإنجليزي وفينورد روتردام الهولندي على الترتيب.

ويستعد منتخب هولندا لملاقاة نظيره الكندي وديا غدا الخميس، قبل أن يواجه منتخب أيسلندا بعدها بأربعة أيام، ضمن استعداداته للمشاركة في البطولة القارية.

وأوقعت قرعة مرحلة المجموعات منتخب هولندا في مجموعة تضم منتخبات فرنسا وبولندا والنمسا، حيث يتطلع للتتويج بلقبه الثاني في كأس الأمم الأوروبية، بعدما سبق أن حصل على البطولة عام 1988، حينما استضافتها ألمانيا الغربية، وكان كومان أحد نجوم الفريق آنذاك.