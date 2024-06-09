الامارات | 10 خيول تتنافس على كأس الوثبة في فرنسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مضمار «لانجون - ليبرون» الفرنسي، اليوم، كأس الوثبة «ستاليونز - بارون كاسكويت» لمسافة 1800 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق.

وتتنافس 10 خيول في السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 12 ألف يورو، أبرزها المهر «غسان» بإشراف المدرب دايمين فاتريجانت، وقيادة الفارس فابريس فيرون، والمهرة «عالية» بإشراف جي لومير، وقيادة آنتوين ويرل، وكلاهما، لـ«ياس لإدارة سباقات الخيل».

ومن المتوقع ان تكون المنافسة محتدمة، خاصة وأن الترشيحات أيضا تشمل المهر «إتش إم جازية» لندا موصلي، بإشراف توماس فورسي، وقيادة مارجوت روماري، و«فارس» للخيالة السلطانية العُمانية، بإشراف المدربة الفرنسية اليزابيث بيرنارد، وقيادة جوردان بلاتو.