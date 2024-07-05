شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" .. بيراميدز يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 65 نقطة عقب إقامة اليوم الخميس 4 – 7 – 2024 مباراتان ضمن الجولة الـ29 من عمر المسابقة، حيث استضاف فريق طلائع الجيش نظيره الاتحاد السكندرى، بينما التقى الأهلى فريق الداخلية.

الأهلي يواصل مطاردة بيراميدز على قمة الدورى برباعية في الداخلية

واصل فريق الأهلي رحلة تضييق الخناق على قمة الدوري مع المتصدر بيراميدز بعدما حقق فوزاً كبيراً على الداخلية بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على استاد القاهرة في الجولة التاسعة والعشرين لـ بطولة الدوري الممتاز .

التعادل السلبى يحسم مواجهة الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش بالدوري

تعادل فريق الاتحاد السكندري مع نظيره طلائع الجيش، سلبيا في المباراة التي جمعت الفيريقين، اليوم الخميس، ضمن الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" على استاد جهاز الرياضة العسكري.

جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"